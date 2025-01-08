Devlet Bahçeli’nin ismi değişti. Zafer partili belediyeden flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli’nin ismi değişti. Zafer partili belediyeden flaş karar!

MHP’den Zafer Partisi’ne geçen ve Zafer Partisi’ne ilk belediyesini kazandıran Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, ilçedeki Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismini kaldırıldığını, caddenin bir kısmına Sinan Ateş bir kısmına da Nihal Atsız ismi verildiğini duyurdu.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi değiştirildi.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, caddenin bir kısmını Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildiğini açıkladı.

BAHÇELİ'NİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda verilen kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile yürürlülüğe girdi.

Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki bölüme Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasına ise Sinan Ateş Caddesi ismi verildi.

Gerçekleşen oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İyi Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AKP’li meclis üyesi ret oyu verdi.

Son Haberler
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'a kardeşinden cinsel istismar davası
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'a kardeşinden cinsel istismar davası
Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu
Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü
Yenidoğan Çetesi'nin yaşattığı korkular sürüyor. "Bebeklerini kaybeden aileler fethi kabir istiyor"
Yenidoğan Çetesi'nin yaşattığı korkular sürüyor. "Bebeklerini kaybeden aileler fethi kabir istiyor"
Marketten aldığı galetadan zımba çıktı
Marketten aldığı galetadan zımba çıktı