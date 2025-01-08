Devlet Bahçeli’nin ismi değişti. Zafer partili belediyeden flaş karar!

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi değiştirildi.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, caddenin bir kısmını Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildiğini açıkladı.

BAHÇELİ'NİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda verilen kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile yürürlülüğe girdi.

Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki bölüme Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasına ise Sinan Ateş Caddesi ismi verildi.

Gerçekleşen oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İyi Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AKP’li meclis üyesi ret oyu verdi.