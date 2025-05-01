Devlet Bahçeli’nin isteği inceleniyor! Ünlü yazardan bomba kulis...

Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ süreci son olarak terör örgütünün şartlı olarak silah bırakması çıkışı ile devam ediyor. Ancak süreçte terör örgütünün silah bırakması beklenirken, DEM Parti’nin ısrarla “top iktidarda” açıklamasına Adalet Bakanı tarafından Oyun mu oynuyoruz” diye sert tepki geldi. Ünlü yazar Can Coşkun, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgide Bahçeli’nin “PKK Malazgirt’te fesih kongresi yapsın” önerisinin ciddiyetle incelendiğini aktardı.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek ‘terör örgütünü lağvetsin’ çıkışında bulunmuştu. Ardından Bahçeli ve Erdoğan vesilesiyle DEM heyeti ile teröristbaşı Öcalan arasında 3 görüşme gerçekleşti. Son görüşmede teröristbaşı, Bahçeli’nin istediği silah bırakma çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ise teröristbaşının çağrısına şartlı bırakma açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışında bulunarak sürece destek vermişti.

SURİYE'DEKİ KONFERANSA ELEŞTİRİLER GELDİ

Terör örgütünün silah bırakması konuşulurken, Suriye üzerinde yapılan konferansta ‘Adem-i merkeziyetçilik’ federalleşme görüşünün bildiride çıkması Türkiye tarafından eleştirilere neden olmuştu. Bahçeli’den eleştiri gelirken, DEM Parti ise bu bildirinin süreci etkilemediğini söylemişti.

"BAHÇELİ’NİN “PKK MALAZGİRT’TE FESİH KONGRESİ YAPSIN” ÖNERİSİ İNCELENİYOR"

Son olarak DEM Parti’nin ısrarlı “top iktidarda” açıklaması ilk kez sert bir karşılık geldi. Adalet Bakanı “Oyun mu oynuyoruz” diye sesini yükseltti. Ünlü yazar Can Coşkun, silah bırakma konusuna ilişkin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı. Coşkun, “Güvenlik kaynaklarından edindiğim bilgi; Bahçeli’nin “PKK Malazgirt’te fesih kongresi yapsın” önerisinin ciddiyetle incelendiğini gösteriyor. Keza İmralı’da nasıl bir düzenleme yapılacağı da...” dedi.