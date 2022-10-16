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Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciasında ilişkin kullandığı “Biz kader planına inanmış insanlarız” ifadeleri sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 19:56
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Devlet Bahçeli'nin madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi

Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bartın'daki maden faciasında ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ölen işçilerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurduğu açıklamasında “Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluları idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkarılacaktır. Bunlara zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı, en son 41. işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu. Şu anda bizim mevcut ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın burada kullandığı “Birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım.” ifadeleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2015’te Zonguldak mitinginde kullandığı sözler yeniden gündem oldu.

Bahçeli ne demişti:

Bahçeli 7 yıl önce gerçekleştirilen Zonguldak mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fıtrattan bahsediliyorlar, kader diyorlar… Fakat çalarken fıtratı hatırlamadılar. Haram yerken fıtrat demediler. Rüşvet alıp verirken Zonguldak’ın hakkını ayakkabı kutularına yığarken kimsenin aklına da fıtrat gelmedi. Sizler çalıştınız, Erdoğan kaçak ve karanlık saray yaptırdı. Sizler çabaladınız, havuzcular yağmaladı vurgun seferleri düzenledi. Sizler madenlerde kömürün karasından ekmeğinizi çıkartınız, onlar zift gibi vicdanlarıyla milli kaynakları zimmetlerine geçirdiler. Sizler helalle sözleştiniz, onlar haramla nikah kıydılar.”

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Asker
16.10.2022 21:00
İnsanın aklına rahmetli Demirel'in meşhur sözü dün dündür bugün bugündür sözü geldi.  
 
TC Bursa
16.10.2022 20:41
Bahçeli'nin konuşma metinleri artık saraydan geliyor. Fark bu.  
 
sorgulamak cesarettir
16.10.2022 20:37
Bahçeli o günlerde söylediği her şeyi unuttu. Şimdi tam tersini söylüyor. O günlerde alkışlayanlar bugünde tersini söylediğinde de alkışlamaya devam ediyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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