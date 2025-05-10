Devlet Bahçeli'nin merakla beklediği tarih belli oldu! DEM Partili isim açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla devam etti. Yaşanan süreçte DEM Parti heyeti İmralı ile görüşmeler gerçekleştirirken, PKK’dan da silah bırakma çağrısına olumlu karşılık gelmişti.

KONGREYİ TOPLADIKLARINI DUYURDULAR

Dün, terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrelerini topladıklarını, tarihi kararlar aldıklarını ve bunu en kısa zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının ardından kanlı terör örgütü PKK’dan açıklama beklenirken Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i de anan Buldan, "Her şey Sırrı Başkanın istediği gibi oluyor. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

DEM PARTİ'DEN 8 MADDELİK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dün de kongrenin toplandığı açıklamasının ardından DEM Parti'den 8 maddelik bir açıklama gelmiş ve "PKK’nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bugün bir yandan büyük bir umudun, bir yandan da tarihin yüklediği derin bir sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu irade beyanımızı, ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, yüreği hep ezilenlerin yanında atmış sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i bir kez daha anarak tamamlıyoruz" denilmişti.