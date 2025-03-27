Devlet Bahçeli'nin ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu!

28 Ocak tarihinden beri b partisinin grup toplantılarına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmış, MHP'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada ‘Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek’ ifadelerine yer verilmişti.

Ameliyattan sonra uzun süredir açıklamalar yapan ve siyasilerle telefon trafiğini devam ettiren Bahçeli, yaklaşık 7 haftadır görüntü vermemişti.

Bahçeli'nin mesaisine tekrar döneceği tarih netleşti. tv100'e özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bayramdan sonrasını işaret etti.

"BAYRAM SONRASI MESAİYE BAŞLAYACAK"

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi."