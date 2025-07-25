Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan açılımı' tura çıkıyor! Tiyatronun ilk durağı belli oldu... Semih Yalçın bir övdü, bir de dövdü...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “MHP İl Başkanları Toplantısı” nedeniyle yazılı açıklama yayınladı. Yalçın, Bahçeli’nin başlattığı süreci Türkiye’de belirlenen 7 ilde 7 bölge ve 81 illeri kapsayacak şekilde 'Öcalan açılımı'nı anlatacakları ilk toplantının, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilinde olacağını açıkladı. Erzurum’dan sonraki ikinci toplantı da, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü, İstanbul ili ev sahipliğinde gerçekleşecek. Semih Yalçın süreç içerisinde Bahçeli'ye övgüler dizerken, muhalefeti ise dövdü.

YENİ AÇILIM TURU BAŞLIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlayan yeni açılım sürecine ilişkin tiyatro oyununda son olarak teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor. Süreçte ise MHP açılım turuna başlayacak. Bu tur, “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik Ve Dayanışma Buluşmaları” kapsamında yapılacak tur, “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla yapılacak.

İLK ÖCALAN TURU ERZURUM OLACAK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “MHP İl Başkanları Toplantısı” sonrası yazılı bir açıklama yayınladı. Yalçın, ilk toplantının 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini duyurdu.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Toplantıya katılanlar; MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlileri; bir gün öncesinden, merkez ittihaz edilen Erzurum başta olmak üzere, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerine dağılarak bire bir temaslar şeklinde olacak. Toplantılara davet edilecek ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşların görüşleri de alınacağını Yalçın belirtti. Erzurum’dan sonraki ikinci toplantı ise 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü, İstanbul ili ev sahipliğiyle Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak olacak.

YALÇIN AMAÇLARINI MADDELER HALİNDE ANLATTI

‘Terörsüz Türkiye’ toplantılarının amacını ise Yalçın ise şu şekilde;

-MHP’nin Terörsüz Türkiye tezinin haklılığına dair yaygın kabulün, daha geniş toplumsal katmanlara ve siyasi yelpazenin bütün dilimlerine yerleşmesine katkıda bulunmak,

- Terörsüz Türkiye hedefinin, siyasetler üstü bir mesele olduğunu izah etmek,

- Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in, Terörsüz Türkiye ile Türk milletinin faydasını esas aldığı gerçeğini benimsetmek,

- MHP'nin, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin, gündelik siyasi kaygıların ötesinde olduğunun altını çizmek,

- Terörsüz Türkiye adımıyla asla siyasi taviz verilmediğini somut örneklerle anlatmak,

- Üniter devletten geriye dönüşün imkânsız olduğu fikrini yerleştirmek,

- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğu gerçeğini hafızalara kazımak,

- Türklüğe ve Türkçeye eş koşulması taleplerinin, kırmızı çizgimiz olduğunun hatırda tutulmasını sağlamak,

- Milletimizin egemenliğine halel getirilmesinin asla mümkün olmadığını gerekçeleriyle anlatmak, - Toplumsal ve siyasi barışa duyulan konjonktürel ihtiyacı gerekçeleriyle anlatmak,

- Türkiye'nin sosyolojisinin, çatışma kültürüne değil; uzlaşma ve barış iklimine uygun olduğunu bilerek çalışmak,

- Toplumsal uzlaşma ve barışın Türkiye'nin bekası bakımından taşıdığı önemi izah etmek, - Negatif imaj ve toplum mühendisliği çabalarını boşa çıkarmak,

- Genel Başkanımızın bilge liderliğinde MHP'nin eriştiği siyasi müessiriyet ve üretkenliğin güçlenmesine omuz vermek,

- MHP’nin; çatışmacı değil, aksine -siyasi çatışmalara son verme kudretine sahip bir parti- olduğu kanaatini kuvvetlendirmek,

- MHP kadrolarının şiddet yanlısı olmadığını; bilakis toplumsal huzur, refah, barış ve esenliğe odaklandığını geniş kitlelere gerekçeleriyle izah etmek,

- Toplumda giderek yerleşen, MHP’nin sorun üreten değil; sorun çözen parti olduğu inancına katkıda bulunmak,

- Siyasi paradigma değişikliğini zaruri kılan bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca izah etmek.

BAHÇELİ’YE METHİYELER

Yalçın ise yazısının bir bölümünde Bahçeli’ye methiyeler dizerek, “Bahçeli de, son 40 yılımızı heba eden Kürt ayrılıkçılığına taviz vermeden, ayrı baş çekmeye heveslenen politikacıları üniter devlet temelinde birleşmeye çağırmıştır. Yüksek hedef belirleme kabiliyet ve erkine sahip, önder nitelikli siyaset adamları için, çağdaş demokrasilerin lügatinde “vizyoner lider” tanımlaması yapılır. Devlet Bahçeli; izini takip eden, arkasından giden kitlelere istikamet tayin edip geleceğe dair güçlü stratejiler sunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız; Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Kızılelma hedeflerini çağın gerekleri istikametinde sürekli güncelleyen, asrının fevkinde bir bilge lider portresi çizmektedir” dedi.

MUHALİFLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP ve muhalif partilileri hedef alan Yalçın şunları dile getirdi:

“Türkiye; sorunlarını tek tek çözecek, önündeki engelleri bir bir aşacaktır. Bütün bu hakikatleri yabancılar bile idrak etmiş ama bizdeki müzmin muhalefetle sözde milliyetçi mikro partiler bir türlü mevzuya uyanamamıştır. CHP dâhil, muhalefet güruhu, gaflet ve hatta dalalet uykusundadır. CHP, parti içi çekişmeler ve belediyelerindeki yolsuzlukların travmasında kaybolup oyuna oynaşa düşmüştür. CHP’nin sözcülerinden, Türkiye’nin meselelerine dair bir tek somut çözüm önerisi işitilmemektedir. CHP sözcüleri; MHP’ye saldırmakla, iktidara sövmekle meşguldür. Ya MHP muarızlığından beslenen, sözde milliyetçi particiklere ne demelidir? Bunlar, Türk milliyetçiliğinin temel ahlaki düsturlarını unutmuş, Batı’daki benzerlerine özenen; Nazist, faşist ve ırkçı partilere dönüşmüşlerdir. Alayının gözleri kör, kulakları sağırdır. Bilinçleri kapalıdır. Alayı siyasi sekerat hâlindedir. Boğazlarına dolanan hıyanetleri, canlarını almak üzeredir.”