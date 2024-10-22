Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı dış basında. 'MHP liderinden sürpriz öneri'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında, "Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı. MHP liderinin bu sözleri çeşitli yabancı gazetelerde de haber oldu.

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REUTERS: ERDOĞAN'IN MÜTTEFİKİNDEN HAPİSTEKİ PKK LİDERİNE TEKLİF

İngiliz haber ajansı Reuters konuya ilişkin haberinde, "Erdoğan'ın müttefiki, çatışmayı sona erdirmek için hapisteki PKK lideri Öcalan'a teklifte bulundu" başlığını kullandı.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milliyetçi müttefiki yaptığı açıklamada, PKK'nın hapisteki liderinin, örgütün isyanına son vereceğini açıklaması halinde, serbest bırakılma olasılığı karşılığında Türkiye'nin parlamentosunda konuşmasına izin verilebileceğini söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, 40 yıl önce başlayan bir çatışmayı sona erdirmeye yönelik yeni çabalar hakkında son haftalarda medyada çıkan spekülasyonların ardından, MHP milletvekillerine bir meclis konuşmasında sürpriz bir öneride bulundu" ifadeleri yer aldı.

Haberde PKK'nin 1984 yılında başlattığı saldırılar nedeniyle 40 binden fazla insanın öldüğü ve Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı vurgulandı.

AP: BAHÇELİ'DEN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ AÇIKLAMA

ABD'li haber ajansı Associated Press de Bahçeli'nin konuşmasını, "Türk siyasetçi hapisteki Kürt lider için şartlı tahliye önerdi" başlığıyla yayınladı. Haberde yer alan ifadeler şöyle:

Oksijen'deki habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olan Türkiye'nin aşırı sağcı milliyetçi partisinin lideri PKK'nın hapisteki liderinin şiddetten vazgeçmesi ve örgütünü dağıtması halinde şartlı tahliye edilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin benzeri görülmemiş açıklaması, Erdoğan'ın iktidarda kalmasını sağlayacak yeni bir anayasa yapmak için Türkiye'nin Kürtleri temsil eden siyasi partisinden destek istediği yönündeki spekülasyonların ortasında geldi. Mevcut anayasa, 2003 yılından bu yana başbakan ve cumhurbaşkanı olarak iktidarda olan Erdoğan'ın, erken seçim çağrısı yapılmadığı sürece yeniden aday olmasına izin vermiyor.

Parlamentodaki üçüncü büyük parti olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) uzun zamandır terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Öcalan 1999 yılından bu yana İstanbul açıklarındaki bir adada müebbet hapis cezasını çekiyor. DEM, Öcalan'ın şu anda tecritte tutulduğunu söylüyor. PKK 1984'ten bu yana Türkiye'nin güneydoğusunda özerk bir devlet için savaşıyor ve yarattığı şiddet on binlerce insanın hayatına mal oldu.

BLOOMBERG: ANAYASAYI YENİDEN YAZMAK İÇİN MUHALEFETİN OYLARINA İHTİYACI VAR

Bloomberg'ün "Erdoğan'ın müttefiki Kürt liderin şartlı tahliyesi için çağrıda bulundu" başlıklı haberinde ise "Erdoğan'ın anayasayı yeniden yazmak için muhalefetin oylarına ihtiyacı var" ifadesi kullanıldı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir müttefiki, terör örgütü PKK'nın hapisteki liderinin, örgütün feshedileceğini açıklaması halinde serbest bırakılması çağrısında bulundu. Böyle bir hamle, PKK'nın ülkenin güneydoğusunda özerklik için devlete karşı 40 yıldır verdiği mücadelenin çözümünün önünü açacak ve anayasayı yeniden yazmaya çalışan Erdoğan'ın desteğini artıracaktır" denildi. Haberde ayrıca Öcalan'ın daha önce idam cezasına çarptırıldığı ancak Türkiye'nin AB'ye katılım şartlarına uymak için idam cezasını kaldırmasının ardından cezası ömür boyu hapse çevrildiği hatırlatıldı.