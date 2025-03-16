Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında flaş kulis: Neden hiçbir fotoğrafı olmadığı ortaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olmasının ardından hiçbir fotoğrafının olmaması dikkatleri çekerek merak konusu olmuştu. MHP lideri görüşmelerini telefonla gerçekleştirirken, sağlık durumu hakkındaki detaylar ve iyileşme süreciyle birlikte siyaset arenasına ne zaman döneceği belirsizliğini koruyordu.

Gündeme gelen bir iddia üzerine ise; MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna yönelik çarpıcı bir kulis geldi.

"BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU DEVLETİN EN GİZLİ BİLGİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Kısa Dalga yazarlarından Sedat Bozkurt, köşesinde Bahçeli'nin sağlık durumuna yönelik edindiği kulis bilgiyi yazdı. "Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu devletin en gizli bilgisi olmaya devam ediyor" diyen Sedat Bozkurt, yazısında Bahçeli'nin tedavi sürecinde durumun ne derecede kritik işlediğini ve neler olduğunu detaylıca aktarırken, MHP lideri Bahçeli'nin de bugüne dek neden fotoğrafının olmadığı yönündeki soru işaretlerine de gerekçe sundu.

BAHÇELİ'NİN NEDEN FOTOĞRAFI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İşte Sedat Bozkurt'un Bahçeli hakkında yazdığı kulis bilgiler: