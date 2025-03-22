Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili çarpıcı iddia... Milliyetçi camiaya yakın ünlü gazeteci açıkladı

Bir süredir geçirdiği operasyon nedeniyle evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kameralar karşısında Ses, resim, görüntü vermemesi dikkat çekmişti. Telefon görüşmeleri yapan Bahçeli’ye ilişkin, Milliyetçi camiaya yakın gazeteci Sabahattin Önkibar, kalçasını kırdığını ve yürüyemediğini iddia ederken, “Ses, resim, görüntü veremiyor” dedi.

1,5 AYDIR GÖRÜNTÜ VERMİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında kalp kapakçığı operasyonu geçirmişti. Bahçeli’nin başarılı bir operasyon geçirdiği açıklanmıştı. MHP"den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" ifadeleri kullanılmıştı. Ameliyatın ardından yaklaşık bir buçuk ayın üzerinde sürenin geçmesine karşın herhangi bir ses, resim ve görüntü vermemesi dikkat çekmişti.

SABAHATTİN ÖNKİBAR NEDENİNİ AÇIKLADI

Bahçeli, yaptığı telefon görüşmeleri ile gündeme geliyor. Ancak Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir iddia geldi. Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında Bahçeli’nin sağlık durumuna çarpıcı açıklamalarda bulunurken, “Bahçeli kalçasını kırdı yürüyemiyor. Devlet Bahçeli, yaşı 78, üç kalp ameliyatı geçirdi, kalçasını kırdı yürüyemiyor. Ses, resim, görüntü veremiyor. Ancak siyasetten çekilmeyi de düşünmüyor” dedi.