Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

AKP'li Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bahçeli ile telefonda görüştüğünü söyleyen Metiner, "Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2025'te kalp kapağı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek "Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi" ifadeleriyle MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

MHP liderinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum.

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