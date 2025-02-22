Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

6 Şubat 2025'te kalp kapağı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

AKP'li Mehmet Metiner, Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek "Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi" ifadeleriyle MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum.



Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi.



Sesi zinde ve güçlüydü.



En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk.



Dualarımız seninle. pic.twitter.com/TVlTUeSH4D — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) February 21, 2025

MHP liderinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum.