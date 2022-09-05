Bahçeli'nin seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir solcu şairin çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahalara inerek partisinin Sivas'ta düzenlenen ilk seçim mitinginde konuştu. "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde Bahçeli, "Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar, bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz." diye konuştu.

PİR SULTAN ABDAL'IN DİZELERİNİ SÖYLEDİ

Konuşmasının bir bölümünde Bahçeli, "Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi" diyerek "Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz" dizelerini söyledi.

DİZELER SOLCU ŞAİRE AİT ÇIKTI

Ancak Bahçeli'nin Pir Sultan Abdal'ın olduğunu ifade ettiği dizeler 2002'de hayatını kaybeden solcu şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek" şiirine ait çıktı.

Söz konusu şiirin ilgili kısmı şöyle;

Bir inancın yüceliğinde buldum seni

bir kavganın güzelliğinde sevdim.

bin kez budadılar körpe dallarımızı

bin kez kırdılar.

yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz

bin kez korkuya boğdular zamanı

bin kez ölümlediler

yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.

bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

ŞEHİTLERİN SAYISINI DA KARIŞTIRMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP MYK toplantısında da tarihleri, sayıları birbirine karıştırmış; 15 Temmuz yerine 15 Mart, 251 şehit yerine de 751 şehit demesi de sosyal medyaya damga vurmuştu.