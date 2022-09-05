5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bahçeli'nin seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir solcu şairin çıktı

Bahçeli'nin seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir solcu şairin çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sivas'ta düzenlendiği ilk seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi" diyerek sözlerine başlayıp "Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz" dizelerini okudu. Fakat Bahçeli'nin okuduğu dizelerin sosyalist şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek" şiirine ait olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 08:29
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:42
Takip Et

Devlet Bahçeli'nin seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir solcu şairin çıktı

Bahçeli'nin seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir solcu şairin çıktı
+
Aa
-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahalara inerek partisinin Sivas'ta düzenlenen ilk seçim mitinginde konuştu. "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde Bahçeli, "Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar, bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz." diye konuştu.

PİR SULTAN ABDAL'IN DİZELERİNİ SÖYLEDİ

Konuşmasının bir bölümünde Bahçeli, "Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi" diyerek "Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz" dizelerini söyledi.

DİZELER SOLCU ŞAİRE AİT ÇIKTI

Ancak Bahçeli'nin Pir Sultan Abdal'ın olduğunu ifade ettiği dizeler 2002'de hayatını kaybeden solcu şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek" şiirine ait çıktı.

Söz konusu şiirin ilgili kısmı şöyle;

Bir inancın yüceliğinde buldum seni

bir kavganın güzelliğinde sevdim.

bin kez budadılar körpe dallarımızı

bin kez kırdılar.

yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz

bin kez korkuya boğdular zamanı

bin kez ölümlediler

yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.

bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

ŞEHİTLERİN SAYISINI DA KARIŞTIRMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP MYK toplantısında da tarihleri, sayıları birbirine karıştırmış; 15 Temmuz yerine 15 Mart, 251 şehit yerine de 751 şehit demesi de sosyal medyaya damga vurmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mmt
5.09.2022 10:12
sen kendini budadın dal kalmadı.ilk seçimde abbas yolcu inşallah.bıktı bu millet sen ve avanenden.  
 
Gavurdağlı Yunus
5.09.2022 10:09
Ferdi Tayfur abimizden neden okumuyor acaba ?  
 
Eski ülkücü
5.09.2022 10:08
Bizim reisi de kandırmaya başladılar.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
2
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
3
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.