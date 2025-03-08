Devlet Bahçeli'nin Sezgin Tanrıkulu ile ne görüştüğü ortaya çıktı

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Devlet Bahçeli'nin Sezgin Tanrıkulu ile ne görüştüğü ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüşme gerçekleştirmişti. Tanrıkulu, Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz ay geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası dinlenmeye çekildi. Bahçeli, dinlenme sürecinde siyasilerle telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Son olarak Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü.

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“BAHÇELİ, BENİ ARADIĞINDA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETTİM”

Görüşmeden sonra Tanrıkulu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları söyledi,

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."

“YAŞANAN SÜRECİ KONUŞTUK”

NTV'ye konuşan Tanrıkulu, Bahçeli'yi ameliyat olduğu süreçte aradığını, ancak görüşemediğini bu sebepten not bıraktığını, Bahçeli’nin de bu yüzden kendisini aradığını söyledi.

Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, yaptıkları görüşmeyle ilgili "Yaşanan süreci konuştuk. Benim çalışmalarımı takip ettiğini ve çalışmalarımın değerli olduğunu ifade etti” dedi.

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