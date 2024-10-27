Devlet Bahçeli’nin silahlı fotoğrafı paylaşıldı. Zamanlaması dikkat çekti

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Devlet Bahçeli’nin silahlı fotoğrafı paylaşıldı. Zamanlaması dikkat çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la beraber çekildikleri silahlı bir fotoğrafını bugün sosyal medya hesabından yayımladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la 4 ay önce çekildikleri silahlı bir fotoğrafı bugün tekrardan sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafa hiçbir mesaj yazmayan Yönter'in paylaşımı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri sonrası gelen eleştirilere yanıt olarak yorumlandı.

4 AY SONRA PAYLAŞTI

Öte yandan Yönter ve Yalçın'ın Bahçeli'ye silah hediye ettiği esnada çekilen söz konusu fotoğrafın 4 ay önce MHP MYK üyesi İzzet Gören tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

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