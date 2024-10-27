Devlet Bahçeli’nin silahlı fotoğrafı paylaşıldı. Zamanlaması dikkat çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la 4 ay önce çekildikleri silahlı bir fotoğrafı bugün tekrardan sosyal medya hesabından paylaştı.
October 27, 2024
Fotoğrafa hiçbir mesaj yazmayan Yönter'in paylaşımı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri sonrası gelen eleştirilere yanıt olarak yorumlandı.
4 AY SONRA PAYLAŞTI
Öte yandan Yönter ve Yalçın'ın Bahçeli'ye silah hediye ettiği esnada çekilen söz konusu fotoğrafın 4 ay önce MHP MYK üyesi İzzet Gören tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.
CHP'nin başkanı da ikide bir kale duvarlarımızı taşa tutuyor bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı, benim can beraber ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir.— İzzet Gören (@goren_izzet) June 25, 2024
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli pic.twitter.com/4FC6GTzULu