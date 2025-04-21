Devlet Bahçeli'nin son hali ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı.
“HELE DURMA YÜRÜ SEN, DAHA YOLUN YARISI VAR..”
Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadelerine yer verildi.
Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.. pic.twitter.com/MwsqtaNiQN— MHP (@MHP_Bilgi) April 21, 2025
NE OLMUŞTU?
Devlet Bahçeli 28 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantısından sonra 4 Şubat tarihinde hastaneye kaldırılmış ve 6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olmuştu.