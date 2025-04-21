Devlet Bahçeli'nin son hali ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

MHP’nin sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı. Söz konusu paylaşım “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” sözleriyle paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı.

“HELE DURMA YÜRÜ SEN, DAHA YOLUN YARISI VAR..”

Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadelerine yer verildi.

sdf4.jpg

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli 28 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantısından sonra 4 Şubat tarihinde hastaneye kaldırılmış ve 6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olmuştu.

Son Haberler
Reddit çöktü
Reddit çöktü
Alanyaspor, Samsunspor'dan altın değerinde üç puanı aldı
Alanyaspor, Samsunspor'dan altın değerinde üç puanı aldı
Uber, ABD'de davalık oldu
Uber, ABD'de davalık oldu
Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı
Bluesky'da yeni dönem resmen başladı
Bluesky'da yeni dönem resmen başladı