Devlet Bahçeli'nin son hali ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından genel başkanı Devlet Bahçeli’nin bir videosunu paylaştı.

“HELE DURMA YÜRÜ SEN, DAHA YOLUN YARISI VAR..”

Söz konusu paylaşıma “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..” ifadelerine yer verildi.

Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.. pic.twitter.com/MwsqtaNiQN