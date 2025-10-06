Devlet Bahçeli’nin yapacağı sürpriz çağrıyı açıkladı! AKP’li isim ‘her an olabilir’ dedi

AKP’nin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a "Gidemezsiniz, cumhurbaşkanı olarak kalmalısınız" dediğini hatırlatarak, Bahçeli'nin her an ittifakı bozabileceğini ve erken seçim çağrısı yapabileceğini söyledi.

AKP’nin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda AKP’nin demokratik karakterini kaybettiğini ve yozlaştığını belirterek uyarı görevi yaptığını ifade etti. Kocabıyık, AK Parti'ye muhalefet niyeti olmadığını, ancak partinin demokratik, eşit ve rekabete dayalı seçimler yaparak topluma ve rakiplere kendini inandırması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN KAYBETMEYE OYNAMAZ

Kocabıyık, Erdoğan’ın bir daha aday olamayacağını varsayan, Kocabıyık, anketlerde kim çıkarsa AKP'nin o kişiyi aday göstereceğini ve Erdoğan'ın kaybetmeye oynamayacağını belirtti.

"ADAYLIKTAKİ TEK ŞART İMAMOĞLU"

Erdoğan'ın adaylığının tek şartının Ekrem İmamoğlu olduğunu savunan Kocabıyık, İmamoğlu cezaevinden çıkmadan yapılan seçimin meşru olmayacağını, çünkü iddialı bir adayın yargı yoluyla tasfiye edildiğini dile getirdi. Kocabıyık, Yolsuzluk iddialarına kimsenin inanmadığını, İmamoğlu'nun dışarı çıkması halinde Erdoğan'ın adaylığına ilişkin anayasal sorunların aşılabileceğini belirtti.

"BAHÇELİ HER AN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPABİLİR"

Kocabıyık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a "Gidemezsiniz, cumhurbaşkanı olarak kalmalısınız" dediğini hatırlatarak, Bahçeli'nin her an ittifakı bozabileceğini ve erken seçim çağrısı yapabileceğini ifade etti. Bahçeli'yi yakından tanıdığını, siyasi hayatında "Devlet Bey sürprizleri" diye bir kategori olduğunu söyleyen Kocabıyık, hükümetle ciddi görüş ayrılığı durumunda "Türkiye yenilenmeli, milli irade tazelemeli" diyebileceğini söyledi.

