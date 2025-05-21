Devlet Bahçeli'nin teklifi Cumhur İttifakı'nı karıştırdı!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Bahçeli’nin ‘komisyon kurulsun’ sözleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde 40 bin insanın hayatını kaybettiğini ve ülkenin 2 trilyon dolarlık kaynağının yok olduğunu belirterek, “Büyük Birlik Partisi olarak milletin vicdanının yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep milletimizin sağduyusunun, en çok da PKK terörünün mağdur ettiklerinin yanında olduk. Şehitlerimizin manevi şahsiyetinin, şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözlerin, onların ailelerinin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"MECLİS'E GETİRİLİRSE ARTIK MESELENİN İÇİNDEN ÇIKILMAZ"

Türkiye'de bir Kürt sorunu olmadığını ancak terör sorunu olduğunu dile getiren Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘komisyon kurulsun’ sözünü eleştirdi.

Destici, "Bu ülkede eğer 'Bir Kürt sorunu var' denilip bu Meclis'e ya da başka bir yere getirilirse artık mesele işin içinden çıkılmaz bir hal ve boyut alıyor. Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır ve bu sorun da kahraman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman güvenlik güçleri tarafından bitirilmiştir, kökü kazınmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. Onun için PKK diz çökmüş, silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Bugüne kadar ona destek verenlerin dillendirdiği, 'Kürt sorunu' meselesini asla kabul edemeyiz" dedi.