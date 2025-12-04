MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘umut hakkı’ istediği vatana ihanetten hükümlü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a "Örgütü lağvettiğini açıklasın" çıkışıyla 2’nci açılım süreci (Terörsüz Türkiye) tam anlamıyla başlamıştı.

Süreçte; terör örgütü PKK fesih kararı alırken, 30 kişilik bir terörist grup, Süleymaniye'de bir dağda silahları yakmıştı.

Şu anda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üzerinden yürüyen süreçte, AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Parti’li Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü.

Süreç içerisinde terör örgütü PKK'dan iktidara adım eleştirisi geldi. "Pazarlık yok" çıkışlarını yineleyen Devlet Bahçeli'nin 'yasal düzenleme' diyerek topu Komisyona atması ise akılları karıştırdı.

30 kişilik bir terörist grup Süleymaniye'de silahları yakmak için dağdan inerken

PKK'DAN GERİ ADIM YOK: ŞART ÖCALAN

Terör örgütü PKK’nın yöneticisi Bese Hozat ise sürecin ilerlemediğinin altını çizerek, "Türkiye adım atmazsa geleceği karanlıktır; iktidar halen kararsız, bir çözüm programı ve politikası yok" şeklinde tehditte bulunmuştu.

Terör örgütü PKK'nın yöneticisi Zagros Hiwa da, Türkiye ile olası çözüm görüşmelerinin başlayabilmesi için Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasının şart olduğunu söylemişti. Hiwa, "PKK’nın son bir yılda iyi niyet göstergesi olarak attığı adımlarda Öcalan’ın belirleyici etkisi oldu. Kürt tarafının başmüzakerecisi özgür olmalı ki eşit koşullarda müzakere edebilsin. Bu, adil bir barışın ön koşuludur” demişti.

BAHÇELİ'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN ADIM

Süreçte defalarca bir pazarlığın olmadığının altını çizen Devlet Bahçeli, dünkü röportajında 'Pazarlık masası yok, al-ver sürecine kapalıyız' demişti. Bahçeli ise bugünkü Türkgün'deki röportajında yeni bir adımla geldi. Bahçeli, “Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM’de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

FETİ YILDIZ UMUT HAKKI ŞARTA BAĞLI DEMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da "Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart. Liderimizin şarta bağlı olarak söylediği umut hakkı, şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da yolu açılacaktır" demişti.

Açılımda pek çok konu tartışma konusu olmuştu. Toplam 9 bin PKK'lının Türkiye'ye dönüşüne izin verileceği ve bazılarının Türkiye'de yargılanacağı iddiası edilmişti. PKK, Türkiye'den çekildiğinde "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı" açıklaması yapmıştı.