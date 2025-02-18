Devlet Bahçeli'ye doktordan izin çıkmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından evinde istirahat ediyor. Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bahçeli, doktorlarının tavsiyesi üzerine bu hafta da partisini grup toplantısını yapmayacak. Bahçeli'nin sağlık sürecinin takip edildiği ve kısa süre içinde normale döneceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nde kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, X hesabında yayınladığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin "tıbbi durumunun son derece iyi olduğunu, odasında dinlendiğini," belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde Bahçeli, hastaneden taburcu edilmişti. Bahçeli evinde istirahat ediyor.