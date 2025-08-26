Devlet Bahçeli’ye sürpriz teşekkür!

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt'te bir dizi etkinliklere katılıyor.

Etkinlikler kapsamında, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Bahçeli ile bir araya geldi.

DEM Partili Türker, yeni süreç kapsamında Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

İşte o paylaşım…

Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının… pic.twitter.com/LX1bJWWE07