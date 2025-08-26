Devlet Bahçeli’ye sürpriz teşekkür!

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli’ye sürpriz teşekkür!

DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreç kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. Bu görüşme, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt'te bir dizi etkinliklere katılıyor.

Etkinlikler kapsamında, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Bahçeli ile bir araya geldi.

DEM Partili Türker, yeni süreç kapsamında Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

İşte o paylaşım…

Son Haberler
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!