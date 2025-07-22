Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! O isim MHP'ye mi katılıyor?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bağımsız başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası Ankara kulisleri hareketlendi.

Nezaket ziyareti kapsamında Gülpınar, Devlet Bahçeli'ye Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Misafirperverliği sebebiyle Bahçeli'ye teşekkürlerini ileten Gülpınar'ın bu görüşmesi, dikkatli gözlerden kaçmadı.

"MHP'YE Mİ GEÇİYOR?" İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Mehmet Kasım Gülpınar, geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Gülpınar'ın Bahçeli ile yaptığı bu görüşme, "MHP'ye mi geçiyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Ziyaretin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, siyasi kulislerde bu görüşme olası bir parti değişiminin sinyali olarak yorumlandı.

AKP'YE KAPILARI KAPATMIŞTI

Gülpınar, daha önce verdiği bir röportajda "AK Parti'ye de geçmem, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de. Bağımsız kalacağım. Halk beni bir partiye geçeyim diye oyunu vermedi. Bütün kesimler oy verdi. Bir kere onların görüşü alınmadan adım atılmaz. Ama ben sözlerimle kendimi bağladım, bitti o iş" ifadelerini kullanmıştı.