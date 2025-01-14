Devlet Bahçeli'yi Ümit Özdağ'a şikayet ettiler: MHP'liyim demeye utanıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı açılımına ilişkin açıklamaları pazar esnafı arasında da tepki çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la konuşan esnaf Bahçeli'nin İmralı açıklamalarına sitem etti.

Ümit Özdağ, pazar esnafına ziyaret gerçekleştirdi. Pazarcıların nabzını tutan Özdağ, esnaflarla sohbet etti.

Özdağ'ı gören bir esnafın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili sözleri ise dikkat çekti.

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu

"BAHÇELİ'NİN YAPTIĞINI GÖRDÜN MÜ?"

Özdağ'ı gören bir esnaf; "Bahçeli'nin yaptığını gördün değil mi?" diye soru yöneltti.

Esnafa doğru yönelen Özdağ ise cevaben; "Gördük cezasını vereceğiz ama" ifadelerini kullandı.

"MHP'LİYİM DEMEYA UTANIYORUM"

Başka bir esnaf ise Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Başkanım bu ülkede ben kendime MHP'li demeye utanıyorum." sitem etti.

Esnafla selamlaşan Özdağ ise kişinin bu sitemine karşın "Değilsin zaten. Artık Zafer Partilisin sen" ifadelerini kullandı