Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dün başkent Meksika'da Ulusal Saray'ın hemen yakınlarında yaptığı kısa yürüyüş sırasında bir erkeğin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Sheinbaum'un dün Eğitim Bakanlığı binasında düzenlenen bir toplantıya yayan giderken bölge sakinleriyle tokalaştığı sırada çekildi.

Görüntülerde Uriel Rivera Martinez adındaki bir erkeğin kalabalığın arasından yaklaşarak Meksikalı lidere arkadan sarıldığı ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

SARHOŞ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Sheinbaum'un güvenlik ekibi olaya hemen müdahale ederek saldırganı gözaltına alırken, Meksikalı lider şaşkınca arkasına dönerek olayı anlamaya çalıştı.

Yetkililer saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve cinsel suçlarla ilgilenen birime sevk edildiğini bildirdi.

Basına konuşan kaynaklar, olay anında Sheinbaum'un yakın çevresinden kimsenin olaya müdahale etmediğini, bu durumun da güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açtığını aktardı.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Sheinbaum'un durumunun iyi olduğu ve görevine planlandığı gibi devam ettiği bildirildi.

MEKSİKA'DA CİNSEL SALDIRI SORUNU

Sheinbaum'un hedef alındığı olay ülkede kadınlara yönelik cinsel şiddetin boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre Meksikalı kadınların yüzde 15.5'i hayatlarının bir döneminde cinsel taciz, elle taciz, teşhircilik ya da tecavüz girişimine maruz kalıyor.

15 yaş üstü kadınların yüzde 70'inden fazlası ise yaşamlarının bir döneminde psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet yaşadığını bildiriyor.

Uzmanlar ülkedeki kayıt dışı cinsel suç oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu da her 10 olaydan dokuzunun adli makamlara ulaşmadığı anlamına geliyor.