Devlet çocuk yapana para verecek!

Çin hükümetinin politikasına göre 3 yaşına kadar olan her çocuk için ailelere yıllık 3.600 yuan (yaklaşık 502 dolar) bakım desteği verilmesi planlanıyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bu yıldan itibaren yürürlüğe girecek olan uygulama, 2025 yılından önce dünyaya gelen ve 3 yaşını doldurmamış çocukları için uygulanacak.

Resmi Xinhua ajansına göre, bu uygulamadan 20 milyondan fazla ailenin yararlanması amaçlanıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu adımı "önemli bir halk refahı politikası" olarak tanımlayarak, amacın doğum ve çocuk yetiştirme maliyetlerini azaltmak olduğunu belirtti.

