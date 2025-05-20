Devlet, dev şirketlere rakip oluyor! Rekabet kızışacak…

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Devlet, dev şirketlere rakip oluyor! Rekabet kızışacak…

Devlete ait olan TÜRKSAT, yeni bir operatör için geri sayıma başladı. Olcay Aydilek’in iddiasına göre; TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacak.

Tamamı devlete ait olan TÜRKSAT, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi dev şirketlere rakip oluyor. İddiaya göre, TÜRKSAT kablo-yayın hizmetleri ayrılacak, yeni bir operatör kuracak.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.(TÜRKSAT), bir özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte tamamı devlete ait bir şirket olarak biliniyor. Uydu faaliyetlerinde bulunan TÜRKSAT, bu sefer farklı bir alana açılacak.

TÜRKİYE’NİN DEV OPERATÖR ŞİRKETLERİNE RAKİP OLACAK

Olcay Aydilek’in iddiasına göre; Türkiye’de; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından yeni bir operatör için geri sayım başladı. TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacağı öne sürüldü.

REKABET KIZIŞACAK

TÜRKSAT’ın bu hamlesi piyasada rekabeti kızıştıracağı belirtiliyor. TÜRKSAT’ın devlet kurumu olması fiyatlara nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak edilmeye başladı

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