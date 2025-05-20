Devlet, dev şirketlere rakip oluyor! Rekabet kızışacak…

Tamamı devlete ait olan TÜRKSAT, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi dev şirketlere rakip oluyor. İddiaya göre, TÜRKSAT kablo-yayın hizmetleri ayrılacak, yeni bir operatör kuracak.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.(TÜRKSAT), bir özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte tamamı devlete ait bir şirket olarak biliniyor. Uydu faaliyetlerinde bulunan TÜRKSAT, bu sefer farklı bir alana açılacak.

TÜRKİYE’NİN DEV OPERATÖR ŞİRKETLERİNE RAKİP OLACAK

Olcay Aydilek’in iddiasına göre; Türkiye’de; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından yeni bir operatör için geri sayım başladı. TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacağı öne sürüldü.

Türkiye’de; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından yeni bir operatör için geri sayım başladı. TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacak. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) May 20, 2025

REKABET KIZIŞACAK

TÜRKSAT’ın bu hamlesi piyasada rekabeti kızıştıracağı belirtiliyor. TÜRKSAT’ın devlet kurumu olması fiyatlara nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak edilmeye başladı