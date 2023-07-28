Devlet eliyle esrarengiz kazı. Cep telefonları toplanan maden işçileri kazıyor

Tarsus'ta yıllarca süren gizemli kazının bir benzeri yaşanıyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir köy evi Zonguldak'tan getirilen 15 maden işçisi tarafından büyük bir gizlilikle kazılıyor.

KAYNAK: DHA
Devlet eliyle esrarengiz kazı. Cep telefonları toplanan maden işçileri kazıyor

Cep telefonları toplanıyor...Jandarma güvenlik önlemi alıyor ve 24 saat kamerayla izleniyor. Bu gizliliğin nedeni belli değil ama tıpkı Tarsus'taki gibi bir gizemli kazı Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir köyde yaşanıyor. Hatta kazı için Zonguldak'tan maden işçileri bile getirildi.

KAZI ÜÇ AYDIR SÜRÜYORMUŞ

DHA'nın haberine göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde, yaşlı bir çifte ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma talimatıyla 3 aydır kazı yapılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nden getirilen 15 madenci tarafından yerin metrelerce altında yapılan ve büyük gizlilik içerisinde yürütülen esrarengiz kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi verilmiyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi. Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

ARAZİ SAHİBİ BİLE GİREMİYOR

Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı belirtildi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerinde ara verilerek, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi.

Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.

Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken, ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

TARSUS'TA NE OLMUŞTU

Mersin’in Tarsus ilçesinde dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda kazılar yapılmış, kazı alanı kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgü ile çevrilmişti.

Ayrıca Özel Harekat ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla korunan alana milletvekilleri dahi sokulmamıştı. CİMER'e yapılan bir başvuruya verilen cevapta esrarengiz olayın nedeni ortaya çıktı. Kazının, Müze Kazıları Şubesi tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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