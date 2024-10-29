Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın deftere yazdığı not...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere "Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

TÖRENE DEM PARTİLİLER KATILMADI

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşü ile başladı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, yüksek yargı organlarının temsilcileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TSK komuta kademesi, siyasi partilerin yöneticileri ve temsilcileri ile bürokratlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel’in arkasında; İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise en arka sırada yürüdü. Törene, DEM Partililer katılmadı.

ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştiriliyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geldi. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şu ifadelere yer verdi:

Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.

ERDOĞAN MEŞHUR FOTOĞRAFI KULLANARAK KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda meşhur cumhuriyet fotoğrafını kullanarak, kutlama yaptı.