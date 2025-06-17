Devlet hastanelerinde skandal! Bıçak parası çetesi çökertildi: Profesör ve doktorlar gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucundan İstanbul, Mersin ve Tekiurdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi. (Bıçak parası adı altında) hasta yakınlarından ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında para aldığı öne sürülen 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor dahil olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 50'ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verdi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin "bağış" ya da "medikal malzeme" adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatların erkene alınması, biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı. Ayrıca şüphelilerin bazı hastaların özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu ödemelerin yakınların hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

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10 MİLYON LİRA ALINDI

Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi. İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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