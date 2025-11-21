Genel Sağlık-İş Denizli Şubesi üyeleri, depreme dayanıksız olduğu 2017’de raporla tespit edilmesine rağmen hâlâ kullanımda olan Denizli Devlet Hastanesi önünde eylem gerçekleştirdi.

Eyleme; CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ile Denizli Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu üyeleri de destek verdi. 6 Şubat depremleri hatırlatılarak, temsili bir tabutun taşındığı etkinlikte, tabut hastane girişine bırakıldı ve ardından açıklama yapıldı.

Sendika üyeleri, "Yeni acılar yaşanmasın", "6 Şubat'ı unutmadık", "Bu binada çalışmak kaderimiz olamaz" yazılı dövizler taşıdı. Genel Sağlık-İş Denizli Şubesi Başkanı Kazım Boyacıoğlu'nun okuduğu açıklamada, şunları kaydedildi:

'DENİZLİ DEVLET HASTANESİ’Nİ KADERİNE TERK ETMEYİN'

Bugün burada toplanmamızın nedeni, yıllardır süren bir ihmal zincirinin artık kabul edilemez bir noktaya gelmiş olmasıdır. Arkamızda gördüğünüz Denizli Devlet Hastanesi hakkında 2017 yılında verilen 'depreme dayanıksız / riskli yapı' raporu, dokuz yıldır raflarda bekletiliyor. 2025 yılına gelmemize rağmen hâlâ net bir taşınma takvimi, boşaltma planı ya da kamuoyuna yapılmış açıklayıcı bir bilgilendirme yoktur. Yalnızca 'taşınacağız' sözü verilmiş fakat ne tarih vardır ne de güven veren bir süreç yönetimi.

Bu hastane; içinde 800 yataklı servisi olan, her gün binlerce vatandaşın giriş yaptığı ve yüzlerce sağlık emekçisinin çalıştığı bir bina. Deprem riski taşıyan Denizli’nin tam merkezinde, ilk sarsıntıda en büyük yıkıma uğrayacağı bilinen bir yapıda hizmet verilmeye devam edilmektedir. Bu durum, hem sağlık çalışanlarının hem hastaların hem de refakatçilerin can güvenliğini açıkça tehdit etmektedir.

'BU BİNA BETON TABUTA DÖNÜŞMEK ÜZERE'

Bugün gerçekleştirdiğimiz sembolik eylem, geçmişte yaşadığımız bir acının bizde bıraktığı derin izlerin sonucudur. 6 Şubat 2023'te 11 ilin yerle bir olduğu o büyük felakette binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir kısmı, yaşadıkları korkunç koşullarda, bir tabut, bir kefen bile bulunamadığı için çuvallarla taşındı; çuvallarla defnedildi. Biz bu acıyı unutmadık, unutmayacağız. Arkamızda duran bu beton tabut yalnızca bir bina değildir; yıllardır görmezden gelinen ve her geçen gün büyüyen bir tehlikenin sembolüdür. Bu binada çalışan her sağlık emekçisi, bu binaya adım atan her vatandaş, yaklaşan bir felaketin gölgesinde yaşamaktadır. Ve biz uyarıyoruz; bir felaketle daha yüzleşmemiz sadece an meselesidir. Bu nedenle bugün Denizli Devlet Hastanesi’nin önüne sembolik bir tabut bıraktık. Çünkü biliyoruz ki, bu bina çöktüğünde kimse dönüp 'bize söylememişlerdi' diyemeyecek. Dokuz yıldır haykırıyoruz. Dokuz yıldır kulak tıkayanlara sesleniyoruz; bina derhal boşaltılmalı, sesimizi duyan var mı?