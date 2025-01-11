Devlet Hastanesi -Şile Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 / 00:01

DEVLET HASTANESİ -ŞİLE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2025 YILI TIBBİ CİHAZ SERVİS YÖNETİM HİZMETİ ALIMI

2025 YILI TIBBİ CİHAZ SERVİS YÖNETİM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/25606

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ŞİLE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU b) Adresi : KUMBABA MAH. UYGUR CAD. KURTULUŞ SOK. NO:1 ŞİLE/İST 34980 BALİBEY ŞİLE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2166060826 - 2167121725 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2025 YILI TIBBİ CİHAZ SERVİS YÖNETİM HİZMETİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2025 YILI 10 AYLIK TIBBİ CİHHAZ SERVİS YÖNETİM HİZMETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ŞİLE DEVLET HASTANESİ VE EK BİNALARI ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025 d) İşe başlama tarihi : 01.03.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.01.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ŞİLE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü tıbbi cihaz bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

a)İhale uhdesinde kalan firma TSE tarafından düzenlenen "TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar- Kurallar" veya "TS 13703 Özel Servisler- Tıbbi Cihazlar- Kurallar" standartları kapsamındaki belgelere sahip olmalı ve bu belgelerden birini sözleşme aşamasında idareye sunmalıdır b) Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcıları ve ilgili teknik personellerin ÜTS'ye kayıtları yapılmalı ve bu kayda ilişkin belgeleri sözleşme aşamasında idareye sunmalıdır. c) Kamu İhale Genel Tebliği 16.5.2. maddesine istinaden istekliler Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki birim fiyatları virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebilirler. Ancak birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. d) İdari şartnamede belirtilmeyen hususlarda; Teknik şartname, Sözleşme Tasarısı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet İşleri Uygulama Yönetmeliği ve ikincil mevzuat hükümleri geçerlidir.