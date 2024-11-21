Devlet hastanesinde 5 hemşireye taciz iddiası. Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Kelkit Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda 5 hemşirenin taciz edildiği öne sürüldü.

5 HEMŞİREDEN TACİZ SUÇLAMASI

Edinilen bilgiye göre, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadın hemşirelerin şikâyet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S., geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.