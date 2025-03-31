Devlet Hastanesi’nde hizmet krizi

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan teknik ve fiziki sorunlar hasta ve hasta yakınlarını zor durumda bırakıyor. Acil serviste kan sonuç ekranının bozuk olması nedeniyle vatandaşlar, sonuçların çıkıp çıkmadığını öğrenmek için doktorlara sormak zorunda kalıyor. Bu da uzun kuyruklar oluşmasına ve acil hastaların sıra beklemek zorunda kalmasına yol açıyor.

Acil serviste bulunan ve kan tahlili sonuçlarının takip edildiği ekranın çalışmaması nedeniyle hasta yakınları, sonuçların hazır olup olmadığını öğrenebilmek için doktor ve hemşirelerin kapısını aşındırıyor. Acil müdahale gerektiren durumlarda bile hasta yakınları, sıraya girerek bilgi almaya çalışıyor. Bu durum, acil serviste gereksiz bir yoğunluğa ve zaman kaybına neden oluyor. Hastanenin acil servis bölümündeki lavabolarda da ciddi fiziki sorunlar dikkat çekiyor. Lavabo kapılarının kilitleri bozuk olduğu için kapılar kapanmıyor, ayrıca ışıklandırma sistemi çalışmıyor. Bu durum, özellikle gece saatlerinde hastane kullanıcılarını zor durumda bırakırken, hijyen endişelerini de beraberinde getiriyor.

Acil serviste yaşanan bu sorunlar nedeniyle vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak acilen önlem alınmasını talep ediyor.