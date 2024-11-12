Devlet hastanesinde iki günde iki ayrı skandal! Biri 12, diğeri 13 yaşında… Bu çocukları kim koruyacak?

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Devlet hastanesinde iki günde iki ayrı skandal! Biri 12, diğeri 13 yaşında… Bu çocukları kim koruyacak?

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde bir gün arayla önce 12 yaşındaki kız, ardından da 13 yaşındaki bir kız çocuğu doğum yaptı. Bu skandal olayı gazeteci Murat Ağırel ifşa etti.

Türkiye Adana'nın Ceyhan İlçesinden gelen iki iğrenç haberle sarsıldı. Cumhuriyet'teki köşesinde yaşadıklarını anlatan gazeteci Murat Ağırel, babası için refakatçi kaldığı hastanede şahit olduklarına inanamadı.

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KOMŞULARININ İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 12 yaşındaki kız çocuğu hastaneye yatırılıyor. Ağrısı şiddetlenince hastane tuvaletinde doğum yapıyor.

Bu küçük kız yaşadıklarının farkında bile değil. Hastane çalışanlarının durumu polise ihbar etmesi üzerine acı gerçek ortaya çıkıyor.

Anne ve babasının ayrı yaşadığı, akrabalarının yanında kaldığı tespit edilen 12 yaşındaki küçük kız çocuğunun, komşularının istismarına uğradığı ortaya çıktı. Tüyleri diken diken eden bu skandal olayın ardından küçük kıza istismarda bulunan komşu yakalandıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanıyor.

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"11 YAŞINDA KUZENİNE KAÇMIŞ"

Yaşadıklarına inanamayan gazeteci Ağırel, köşesinde, ikinci gün ise 13 yaşındaki bir kız çocuğunun doğuma geldiğini söyledi. 11 yaşının sonunda kuzenine kaçtığını söyleyen Ağırel, aileler bu duruma rıza göstererek imam nikâhı ile evlendirmişler.

Bu olayı duyan bakanlık ise duruma el koyarak, 11 yaşındaki kız çocuğunun doğurduğu bebeği himayesine almış. Baba ise firarda.

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