Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın titiz değerlendirme süreci sonrası “Anne Dostu Hastane” unvanına layık görüldü. Bu unvan, annelerin güven, saygı ve mahremiyet içinde doğum yapabildiği bir ortamı temsil ediyor.

Hastane, anne ve bebek odaklı bakım anlayışıyla, bireysel destek sunan hizmetlerini güçlendirdi. Gebe okulu, kadın doğum servisi ve uzman ekiplerin özverisiyle bu başarıyı elde eden hastane, doğumun doğal bir süreç olduğunu benimseyerek fark yaratıyor.

Başhekimlik, bölgedeki anne-bebek sağlığına katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirtti. Hastane, modern tıbbi olanaklarla donatılmış birimlerinde, eğitimli ebeler ve hekimlerle hizmet vermeye devam edecek. Bu unvan, Bilecik’in sağlık alanında çıtayı yükselttiğini gösteriyor.