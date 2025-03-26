Devlet hastanesini tahtakurusu bastı! İki bölüm kapatıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tahtakurusu istilasına uğradı. Böceklerin kökü bir türlü kazınamazken hastane yönetimi alarma geçti. Üroloji ve Beyin Cerrahisi servislerinin ilaçlama için kapatılmasına ve hastaların başka servislere sevk edilmesine karar verildi. Hastanedeki ilaçlama işlemlerini bitmesine kadar Fizik Tedavi hizmeti de durduruldu.

TAHTAKURUSU İSTİLASI KRİZ YARATTI

Muğla'nın 660 yatak kapasitesiyle en büyük hastanesi olan Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tahtakurusu krizi çözülemeyince yönetim iki bölümü toptan kapatarak ilaçlama kararı aldı.

İddiaya göre, hastalar ve personelden gelen şikayetler üzerine inceleme yapan hastane yönetimi Üroloji ve Beyin Cerrahisi servislerinin tahtakuruları tarafından sarıldığını belirledi. Tahtakurularına karşı mücadele başlatıldı ancak hastane yönetimi tek başına altından kalkamadı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Tahta kurusu istilasına uğrayan servislerde profesyonel ekiplerce ilaçlama çalışması yapılmasına karar verildi.

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne yazılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir lokal tedbirler ile mücadele ettiğimiz tahta kurusu probleminin artarak devam etmesi ve Muğla Sağlık Müdürlüğümüzün "Haşere Mücadele Raporu' gereği 20.03.2025 tarihinde ilgili ana bilim dalları ile toplantı yapılmış olup tahta kurusu probleminin en üst seviyede olduğu Üroloji ve Beyin Cerrahisi servisinin 28.03.2025 tarihi itibari ile kapatıp boşaltılarak ilaçlama firmasının planı doğrultusunda ilaçlama ve mobilya değişim süreçlerinin başlatılması, halen 27 yatak ile hizmet veren Üroloji servisinin 14 yatak kapasiteli mevcutta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sualtı Hiperbarik, ve Dermatoloji Servisi olarak kullanılan -3. Kata taşınması, 14 yatak ile hizmet veren Beyin Cerrahisi servisinin Genel Cerrahi servisi içerisinde 13 yatak tanımlanarak Genel Cerrahi servisi içine taşınması, tadilat bitene kadar yatarak fizik tedavi hizmetinin durdurulması, dermatoloji ve sualtı yara bakımın mümkün olduğunca ayaktan tedavi yürütmesi mümkün olunmayan hallerde İç hastalıkları servisi içerisinde yatak planlanması tüm bu branşlar için uygun hasta gruplarında Yatağan Ek Hizmet Binası yataklarının da değerlendirilmesi planlanmıştır."

TÜM TEDBİRLERLERİ ALDIK

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, tahtakurusu istilasına ilişkin “Hastane olarak gerekli tedbirleri aldık. Hastanemizde tedavi gören hastalarımız açısından korkulacak bir durum söz konusu değil” dedi.