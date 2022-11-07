Devlet havalimanlarında cep telefonu peşinde

Vergiler yüzde 100'e ulaşınca yurtdışından telefon getirenlerin sayısı arttı. Bunun üzerine hükümet havalimanlarında denetimleri sıkılaştırdı. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı’nca, yolcuların yurt dışından 3 yılda 1’den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu bildirildi.

Yüzde 100’e ulaşan vergiler nedeniyle yurtdışından telefon getirenlerin sayısı artınca, hükümet havalimanlarında denetimi arttırdı. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, yolcuların yurt dışından 3 yılda 1’den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesi ile ilgili uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu kaydedildi. (AA)