Devlet her sorgudan para kesecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, interaktif vergi dairesi, gelir idaresi sitesi ve dijital vergi dairesi üzerinden yapılan sorgulardan artık ücret alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemlerinden elde edilen ve üçüncü kişilerle paylaşılan veriler için katılma payı alınacak.

HANGİ VERİLERDEN ÜCRET ALINACAK?

Yapılacak sorgularda ücret alınacak hizmetler arasında şunlar bulunuyor:

Vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti

Vergi kimlik numarası sorgulama hizmeti

T.C. kimlik numarası doğrulama hizmeti

T.C. kimlik numarası sorgulama hizmeti

Vergi levhası doğrulama hizmeti

İşte, şirketlerden, noterlerden, odalardan alınacak hizmet bedelleri:

KİMLERDEN KATILMA PAYI ALINACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sistemlerinden bilgi alan çeşitli kurum ve kuruluşlardan katılma payı alacak. Bu düzenlemeye göre, katılma payı ödeyecek kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiler (örneğin bankalar ve ticaret şirketleri)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar (Mali Müşavirler Odası, TÜRMOB, Barolar, Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf Odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları, Tabipler Birliği gibi)

ÖDEMELER SORGULANAN VERİNİN BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞECEK

Katılma payı tutarı, sorgulanan veya dönen verilerin sayısı, boyutu ve kapsamı dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Verilerin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda ise paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı da göz önünde bulundurulacak.

Bu düzenleme ile, veriye erişim servisleri üzerinden yapılan her sorgu başına katılma payı alınacak.