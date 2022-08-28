Devlet kademesinde kimler imam hatipli: Cumhuriyet yaptığı araştırmayı yayınladı

Cumhuriyet Gazetesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP’nin iktidarı alışının 21. yılında imam hatip mezunları tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

İçişleri’nden Maliye’ye, Dışişleri’nden Milli Eğitim’e, yargıdan Emniyet’e devletin tüm kilit noktalarında imam hatip okulu ve ilahiyat mezunları bulunmaktadır.

Müzisyen ve sanatçı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik şaka sözlerinden sonra tutuklanmasının akabinde ortaya çıkan tartışmaların fitili ateşlendi.

Ortaya çıkarılan bilgilerde devletin en üst düzey kademelerinde görev yapan imam hatip ya da ilahiyat mezunu kişiler şöyle listelendi:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul İmam Hatip)

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (Gebze İmam Hatip)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop (Tekirdağ İmam Hatip)

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (Uludağ İlahiyat)

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (Kadıköy İmam Hatip)

- Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu (İstanbul İmam Hatip)

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (Tokat İmam Hatip)

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (Nizip İmam Hatip)

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (İstanbul İmam Hatip)

- Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Aysel Demirel (Bursa İmam Hatip)

- Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Ergün Şahin (Karadeniz Ereğli İmam Hatip)

- Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Bilal Temel (Demirci İmam Hatip)

- İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı (Çankırı İmam Hatip)

- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş (Elazığ İmam Hatip)

- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Sezgin (Gerede İmam Hatip)

- Ankara Valisi Vasip Şahin (Erzincan İmam Hatip Lisesi)

- Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (Ankara Tevfik İleri İmam Hatip)

- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım (Bayburt İmam Hatip)

- Samsun Valisi Zülkif Dağlı (Antalya İmam Hatip)

- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu (Düzce İmam Hatip)

- Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan (Bekir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu)

- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz (Balıkesir İmam Hatip)

- Merkez Valisi Mustafa Toprak (Erzincan İmam Hatip)

- Merkez Valisi Ahmet Kara (Erzincan İmam Hatip)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Yanilioğlu (Erzurum İmam Hatip)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Zeytinburnu İmam Hatip)

- Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (Çorum İmam Hatip)

- Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas (Merzifon İmam Hatip)

Araştırma kapsamında olmayan birçok siyasetçi, bürokrat, yöneticinin de imam hatipli ya da ilahiyatçı olduğu iddia edildi.