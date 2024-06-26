Evet, evet yanlış duymadınız devlet konut yatırımcısına madalya takmalı, takdir beratı falan vermelidir.

Bakın bu ülkede konut yatırımı nerede ise tamamı ülke içinde kalan, büyük ölçüde istihdam sağlayan buna mukabil son derecede verimsiz bir yatırımdır.

Türkiye’de konut yatırımcısı kira geliri ile yatırımını 30 ila 40 yıl arasında ancak geri alabilmektedir. Betonarme bir binanın ömrünün 50 bilemedin 60 yıl olduğunu düşünürsek bu son derecede verimsiz ve hatta akılsızca bir yatırımdır.

Dikkat ederseniz bir sürü büyük hatta çok büyük, dünya ölçeğinde büyük müteahhidin bulunduğu ülkemizde hiçbir müteahhit konut yapıp kiraya vermez!

Bu ülkede konut yapıp ya da satın alıp kiraya veren herhangi bir şirket de bulunmaz!

Sadece bu bile konuta yatırım yapmanın verimli ya da karlı bir yatırım olmadığının son derecede açık bir ispatıdır.

Efendim konut değerleniyor ya yetmez mi dediğinizi duyar gibi oluyorum ama bu noktada da haksızsınız çünkü doğru bir ölçüm ile enflasyondan arındırırsanız birçok konut yatırımının değerlenmediğini de göreceksiniz. Konut yatırımı esas olarak sadece enflasyona karşı bir miktar koruma sağlar o da şansınız varsa.

Neden şansınız varsa dedim?

Bakın bu ülke bir deprem ülkesi ve sizin çok değerli diye düşünerek yatırım yaptığınız bir konut birkaç saniye içinde enkaz olup sadece arsa değerine inebilir değil mi?

Bundan korunmak için sigorta yaptırmanız gerek ki onunda astarı yüzünden pahalıya mal olacaktır, dahası bunun yangını var, seli var var oğlu var…

Dahası bir konut yatırımı yapıp kiraya veren kişinin kiracılar ile ortaya çıkan hukuki ve mali sorunlar yüzünden sık sık başı ağrır. Malum bu memlekette mahkemeye gitsen üç beş yıl sürüyor ve davayı kazansan bile çok çok kiracıyı tahliye eder kiracının taktığı kira, aidat, elektrik, su parasının üzerine de bir bardak soğuk su içersin.

Kiracılar evi kullanırken gereken özeni gösterir mi?

Ne yazık ki buda konut sahipleri açısından büyük, çok büyük bir sorundur.

Bu gün ev dediğin artık dört duvar, üç beş pencere kapı değildir birçok evde kombisinden mutfak dolaplarına, parkesinden ankastrelerine, hatta banyo sistemlerine kadar oldukça pahalı ve kullanıma bağlı olarak eskiyen aksesuarlar vardır. Boya badanayı ise söylemiyorum bile…

Kiracılar konutu kendi mallarını korur gibi gerekli özeni göstererek kullanmazlarsa bu aksesuarlar doğal ömürlerinden çok ama çok önce elden çıkar ve yenilenmeleri gerekir ve sonuçta bunlar bir ek maliyet olarak konut yatırımcısının önüne gelir.

Bu kadar sorun saydım ama bu ülkede birçok insan birikimini gene de konuta yatırmayı tercih ediyor bunlar birikimini konuta yatırıp kiraya verdiği için de kiralık konut arayan kesim kiralayabilecek bir konut bulabiliyor. İşte ben de bu yüzden devlet konut yatırımcısına madalya takmalı, takdir beratı vermeli diyorum.

Sakın kimse ama vergi vermiyorlar falan da demesin!

Bakın bu ülkede:

Konut alırken tapu harcı verilir. Konutlar için her yıl emlak vergisi verilir. Kira gelirlerinden ise % 15’den başlayıp % 40’a varan oranda gelir vergisi verilir.

Hani birden çok evi olan falan deniyor ya onlar zaten kiranın % 40’nın devlete veriyorlar yani devlet mülkün gelirinin nerede ise yarısını zaten elinden alıyor daha ne alacak?

Peki, dünyada gayrimenkul yatırımlarının getirisi nasıl?

Dünyada konut yatırımları 15 bilemedin 20 yılda kendini amorti ediyor. Ben İspanya’da bir proje ile konuştum vergiler mergiler çıktıktan sonra yatırımın geri dönüş süresi 12 yıl kadar.

Şimdi birde Recep Bey konut yatırımı yapacak kişileri adeta cezalandıracak yeni bir takım vergi değişiklikleri yapmaya kalkacakmış…

Bak Recep Bey bunu yaparsan konut başta olmak üzere gayrimenkul yatırımcısını yurt dışı yatırımlara kaçırırsın, demedi deme bu hem içeride inşaat sektörünü çökertir ve hem de muazzam miktarda bir döviz kaybına yol açar üstelik sonra kiralık konuta ihtiyaç duyanlar kiralayacak konut falan da bulamazlar.

Kiraya para yetmiyor kiracılar ne yapsın diyenler olacaktır!

Doğru bu ülkede dar gelirlinin ete, süte, ekmeğe de parası yetmiyor ve bu elbette çok ama çok büyük bir sorun fakat bu sorunu konut yatırımcısı çözemez bu sorunu çözmek Recep Bey’in asli görevidir.