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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 6 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:52
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alacak
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel idare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.” Denildi.

ARANAN ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP48 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (120) yüz yirmi kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 120 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]

e) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

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