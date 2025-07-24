Devlet okulunda skandal! Öğrencilere dini içerikli yemin ettirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda Anadolu Gençlik Vakfı'nın düzenlediği yaz okulunda öğrencilere ettirdiği yemin tepkilere neden oldu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Çocuklara, Arapça yemin okutuluyor, laiklik çiğneniyor ve pedagojik cinayet işleniyor." dedi.

YAZ OKULU GÜNDEM OLDU

Okulların kapanmasıyla devlete ait okulların türlü vakıflara açılması tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak Anadolu Gençlik Vakfı'nın İzmir Kemalpaşa'daki Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlediği yaz okulu gündem oldu.

AGV ETKİNLİK DÜZENLİYOR

Yaz okulu kapsamında AGV tarafından düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine hem Arapça hem Türkçe şu yemin ettirildi:

"Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ve benim şeriklerim yoktur ve ben size emrettim ve ben Müslümanlardanım. Tekbir… Allahu Ekber…"

Bu uygulamanın okul müdüründen habersiz yapıldığı belirtilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

'OKULLAR TARİKAT VE CEMAAT YAPILARINA KARŞI SAVUNMASIZ DURUMA GELDİ'

Söz konusu görüntülere Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay tepki gösterdi. Bu tarz uygulamaların Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Özbay, AGV'nin okullarda İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ders verdiği Kur'an kursu açtığını iddia ederek şöyle konuştu:

"İzmir'deki ilkokulda yaşanan büyük bir skandaldır. Anadolu Gençlik Vakfı devlet okulunda Kur'an kursu açıyor. Dersleri de eğitimle ilgisi olmayan, ilahiyat öğrencisi veriyor. Çocuklara, Arapça yemin okutuluyor, laiklik çiğneniyor ve pedagojik cinayet işleniyor."

"Bu faaliyetler müdür okulda yokken yapılmış ve tepkiler üzerine ortaya çıktı. Okullar, tarikat ve cemaat yapılarına karşı savunmasız duruma geldi. Eğitimle ilgisi olmayan kişiler okullara giriyor. Çocuklarımız, tarikatların potansiyel müridi ve iktidarın siyasi devşirmesi yapılmak isteniyor."



"Cumhuriyet'in geleceği tehlikede" diyen Özbay diğer vakıfların da bu tarz uygulamalara başladığına dikkat çekerek Sözcü Gazetesi'ne şunları söyledi:

"Ortaya çıkanların yanı sıra örtbas edilen vakalar da var. TÜGVA'dan İlim Yayma Cemiyeti'ne, iktidarın gençlik kollarından tarikatlara kadar birçok yapı devlet okullarında dilediğini yapıyor"