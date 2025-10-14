Ordu'da, Korgan ilçesinin en üst düzey devlet yetkilisi olan kaymakam Kerem Tunçer, 1. Amatör Lig'de yer alan Korgan Belediyespor formasıyla sahaya çıkacak.

Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, ilçenin futbol takımı Korgan Belediyespor'da futbolcu olarak görev alacak.

Korgan Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediye Spor’da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır" denildi.

Lisans işlemlerinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin, Kaymakamımızı makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için Sayın Kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.