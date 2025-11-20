"Sihirli Flüt" olarak tanınan Kutluer, konserde piyanist Kamerhan Turan eşliğinde Pyotr İlyiç Çaykovski, Johann Sebastian Bach, Joseph Maurice Ravel, Gabriel Faure ve Francis Poulenc'in aralarında olduğu önemli sanatçıların eserlerini seslendirdi.

Dünya çapında 5 kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albüm ile Türkiye'nin önde gelen sanat elçilerinden olan Şefika Kutluer, "İtalyan Devlet Nişanı", "Avusturya Devleti Altın Nişanı", "Kazakistan Devlet Kültür Nişanı" ve "Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası"na değer görüldü.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi olan Kutluer'in bütün CD'leri, "Gallo Altın CD ödülü" alarak Gallo International firması tarafından "Altın CD Koleksiyonu" etiketi ile yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü ilk alan sanatçı olan Kutluer, 1998 yılında da devlet sanatçısı ilan edildi.