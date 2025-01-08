Devlet Sanatçısı Veli Bat minik öğrincelere ahşap oyuncak yapmayı öğretti

Kullanılmış palet tahtalarından doğal oyuncaklar üreten Veli Bat, Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı unvanı verilen bir isim olarak, atölyesinde el aletleriyle 150'den fazla çeşitte ahşap oyuncak üretimi yapıyor.

Hüsamettin Kulaklı Anaokulu’nun daveti üzerine okulda uygulamalı olarak yaklaşık 100 öğrenciye oyuncak yapımını gösterdi. Eğitimde palet tahtalarından kuş, araba, at, kelebek gibi oyuncaklar yapan Veli Bat, yaptığı oyuncakları okulda bırakıp öğrencilerle paylaştı.

Veli Bat, yıllardır doğaya destek olmak amacıyla ağaç kesimini engellemek için kullanılmış palet tahtalarından ahşap oyuncaklar yaptığını belirtti. Denizli'deki doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte soba ile ısınma azalınca palet tahtalarının temininin kolaylaştığını ifade eden Bat, geri dönüşümün önemini vurguladı. "Okullardan davet alarak öğrencilere nasıl oyuncak yapıldığını anlatıyorum. Bu eğitimlerin küçük yaşlarda geri dönüşüm bilincini aşılamada çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eğitimde yaptığı oyuncakları da okula hediye eden Bat, Hüsamettin Kulaklı Anaokulu'na teşekkür etti.