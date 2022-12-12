﻿Devlet, şirket, şahsi menfaat

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-"Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik."

Düşünmedi ama ne yaptı?

-Bürokratik oligarşi yerine saray oligarşisi oluşturdu…

Erdoğan dedi ki;

-"Devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız.

Bizim için de siyasi vizyon sahibi olacak, aynı şekilde bir şirket yönetiyor gibi yönetecek, sonuç odaklı bir kabine olacak…"

Vallahi dediğini yaptı…

-Liyakatli kariyer sahibi bürokratları harcadı, bürokrasinin zirvesi "Müsteşar" makamını lağvetti.

Bürokratik vizyon sahiplerini değil, "siyasi vizyon sahibi" dediği siyasetçileri bakan yardımcıları olarak bürokrasinin başına atadı…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti;

-Saray merkezli, "Parti Devleti" oldu…

"Devleti şirket gibi yönetmek" ana ilkesi doğrultusunda AKP'li Cumhurbaşkanı ve Varlık Fonu Başkanı olan Erdoğan 2018'de atama yaptı;

-Tosyalı Holding'in yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı, Varlık Fonu üyesi oldu…

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Varlık Fonu üyesi olduktan sonra Tosyalı;

-"Varlık Fonu'na bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) 34 milyon 40 bin liralık ihale aldı.

-BOTAŞ, Türk şeker ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gibi kamu şirketlerinden 860 milyon liralık 14 ayrı ihale aldı.

-AKP'li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'nın da ağabeyi olan Fuat Tosyalı'nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planlarını değiştirmesiyle sanayi bölgesinde denizi doldurarak, yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşa etmesinin önü açıldı…

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Tosyalı Holding'e Zonguldak Çaycuma'daki Filyos Vadisi'nde 49 yıllığına arazi tahsis etti.

-Ethem Sancak ve Talip Öztürk'e ait BMC'nin %50,1'lik hissesini satın aldı. Tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding oldu."

Allah da kul da biliyor ya sözlerini tutan Erdoğan ve Tosyalı;

-Devleti şahsi şirketleri gibi yönetiyor…

Bitmedi…

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati aynı zamanda şirketleri olan bir iş insanıdır;

-Tüccar Bakan…

Şirketlerinin Türkiye'de 102, yurt dışında 16 mağazası bulunuyor.

Nebati'nin kardeşi, B&G Store Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, Merkez Bankası'nın 2021 sonunda yaptığı faiz indirimini önceden biliverdi.

Allah da kul da biliyor ya sözlerini tutan Erdoğan ve Nebati;

-Devleti şahsi şirketleri gibi yönetiyor…

Bitmedi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da var listede:

-Tüccar Bakan…

Açık kaynaklardan aldığım bilgiye göre Soylu ailesinin sigorta şirketinin 3 yıllık sigorta poliçe gelirleri şöyle:

-2018 yıllık prim geliri: 3.195.325,13

-Kur: 4,81 Dolar tutarı: 664.308,76

-2019 yıllık prim geliri: 3.827.408,24

-Kur: 5,67 Dolar tutarı: 675.027,91

-2020 yıllık prim geliri: 5.879.406,61

-Kur: 7,01 Dolar tutarı: 838.717,06

2021 ve 2022 rakamlarını bulamadım. Soylu gönderirse yayınlarım.

Tüccar Bakan Soylu ailesinin 3 yıllık dolar gelir toplamı şöyle;

-2 milyon 178 bin 53 dolar 73 cent…

"Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar" demeyin. Aylık gelirleri şöyle:

-23 bin 298 dolar… (Günümüz kuru 18,64 lira = 434 bin lira…)

Allah da kul da biliyor ya sözlerini tutan Erdoğan ve Soylu;

-Devleti şahsi şirketleri gibi yönetiyor…

Bitmedi…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ikiz kardeşi ile Ersoy Turistik Servisleri, Voyage Hotels Group, Didim Tur, Atlas Global, ETSTUR ve Maxx Royal otellerinin sahibidir;

-Tüccar Bakan…

Allah da kul da biliyor ya sözlerini tutan Erdoğan ve Ersoy;

-Devleti şahsi şirketleri gibi yönetiyor…

Bitmedi…

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Medipol Hastaneleri sahibi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusudur;

-Tüccar Bakan…

Allah da kul da biliyor ya sözlerini tutan Erdoğan ve Koca;

-Devleti şahsi şirketleri gibi yönetiyor…

Eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Maya Eğitim Kurumlarının sahibidir;

-Tüccar Bakan…

Ve eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji şirketi vardır.

-Tüccar Bakan…

Pekcan bakanken şirketi, 2020'de Ticaret Bakanlığı'na piyasa fiyatının 3-4 katına dezenfektan sattı…

-Erdoğan'ın, "Devleti şirket gibi yönetmek" ilkesi gerçek oldu…

Değerli okurlarım,

2018'de Erdoğan ikinci ve son kez cumhurbaşkanı adayı olduğunda dedi ki;

-"Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize baş ustalık için icazet verin…"

Millet oy verdi 12. Cumhurbaşkanı seçildi…

Baş Usta Erdoğan ailesinin vakfı Amerika'da;

-New York kentinin en pahalı arsasını satın alıp gökdelen dikti.

-Michigan'da St. Joseph Nehri kıyısında bulunan dünyaca ünlü şampiyon boksör Muhammed Ali'ye ait yaklaşık 328 dönümlük arazi ve çiftliği 2 milyon 895 bin 37 dolara satın aldı…

"Baş Usta" Erdoğan, "Devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız" dedi.

-Aile vakfı başardı netice aldı…

"Baş Usta" ekonomist Erdoğan'ın yönettiği ekonomiye gelince;

-Dolar 4,60 idi 18,64 oldu,

-Faiz yüzde 30'lara vurdu,

-İşsizlik patladı,

-Enflasyon yüzde 185'le hortladı,

Millet fakruzaruret içindeymiş ne önemi var?

-Bu kadar kusur kadı kızında da olur …