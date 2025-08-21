Türkiye’de derin siyasetinin temeline bakmak isterseniz, “devlet, siyaset, mafya” şeytan üçgenine bakmanız yeterli.

Bugünden önce dünün somut bir örneğini hatırlayalım: Susurluk…

Sadece bir trafik kazası değil, şeytan üçgeninin ta kendisi.

3 Kasım 1996 gecesi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada, bir Mercedes’te üç isim:

Abdullah Çatlı; sahte kimliğiyle Mehmet Özbay olarak cezaevinden firar etmiş ülkücü mafya lideri. Üstelik MİT elemanı olduğu iddiasıyla deşifre edilen bir figür.

Hüseyin Kocadağ; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı.

Sedat Bucak; İktidardaki DYP'nin Şanlıurfa milletvekili ve aşiret reisi…

Mehmet Özbay’ın gerçek Çatlı kimliği kazadan saatler sonra deşifre edildi.

Kim biliyordu? Kim açıkladı?

Kazadan çıkan tablo, siyasetin, devletin ve mafyanın iş birliğini açıkça gösterdi.

TBMM Komisyonu raporu şu tespiti ortaya koydu:

“3 Kasım 1996’da meydana gelen kaza, devlet–mafya–siyaset üçgenindeki kirli ilişkilerin açığa çıkmasına yol açan bir olaydır.”

O günlerin en derin sorusu şuydu:

Mafya devlette resmi görevde mi?

Mafya siyasette etkin oyuncu mu?

O dönem MİT Müsteşarı olan Sönmez Köksal, rapora şu ifadelerle başladı:

“Kamuoyu; Siyasetçi – Yeraltı Dünyası – Kamu Kuruluşları ilişkisi ve kişisel menfaat etrafında yoğunlaşan ve büyük ölçüde para, menfaat ve güç sağlamaya dönük illegal faaliyetlerden rahatsızdır. Bu faaliyetlerin ‘terörle mücadele ve ülke menfaatleri’ olarak gösterilmesi ve bu perdenin arkasına gizlenmesi ayrı bir rahatsızlık konusudur.”

Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı Kutlu Savaş’ın ünlü “Susurluk Raporu” da Şeytan Üçgeni tanımlamasını doğruluyor, devletin resmi kayıtlarına ekliyor.

Savaş’ın hazırladığı rapor, skandalın çerçevesini özetle şöyle tanımladı:

“Siyasetin ve devletin bazı kurumlarının, ‘rutin dışı işler’ yürüttüğü, yani kontrgerilla ve özel timlerin mafya hesaplaşmaları, uyuşturucu kaçakçılığı ve faili meçhul cinayetler içinde yer aldığı tespit edildi.”

“Rutin dışı işler” üçgeni sadece iddia değil, resmî kayıtlara kazınan gerçek oldu.

Günümüzde bir siyasi tablo var.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı’ya, Kürşat Yılmaz’a, Selahattin Yılmaz’a, “dava arkadaşım” demesi dikkat çekiyor.

Bu isimler için “MHP üyesi” veya “resmi bağ” ifadesi değil ama şu var:

İdeolojik ülkücülük, kişisel dostluk ve siyasi sahiplenme…

Ya AKP?

AKP mafya lideri Sedat Peker’in desteğini yıllarca kullanmadı mı? Mafyaya muhtaç olmadı mı?

Sedat Peker: Dün meydan mitingleri yapan dost ve AKP yandaşı iken, bugün ifşaları ile düşman oldu.

15 Temmuz sonrası barış bildirisine imza atan akademisyenleri hedef alan Sedat Peker şunları söyledi:

“Oluk, oluk kanlarınızı akıtacağız, akan kanlarınızla duş alacağız!”

AKP’liler; İşte adam budur, işte tepki budur diye takdir etmişlerdi Peker’i…

Çünkü o anda korku iklimi yaratması gerekiyordu AKP iktidarının.

2018’de sonra Peker ile dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında kopuş yaşandı.

Bu kopuşun arkasında, siyaset, devlet, mafya ve bürokrasi ilişkilerinde güç paylaşımı kavgası olduğu iddia edildi.

Soylu, çevresine operasyonlar başlatınca Peker yurt dışına kaçtı.

Ve AKP döneminin kirli çamaşırlarını hedef alan şu iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı:

MİT TIR’ları iddiası.

Beşli çete aracılığıyla ihale rantları.

Soylu’nun zenginleşmesi.

Binali – Erkam Yıldırım’a Narko iddiaları.

Kutlu Adalı cinayeti.

Ve Erdoğan’a: “Helalleşeceğiz” diye tehdit…

AKP o gün Peker ile iktidarının pekiştirirken bugün parti devleti yaratarak polisi, yargısı, medyası ile şeytan üçgeninin en güçlü aktörü oldu.

Bu arada CHP ve İYİ Parti başta muhalefet partilerine de üzülüyorum.

Mafya bağlantılı isimlerle dava arkadaşlıkları bile yok!..

Siyaset, devlet, mafya şeytan üçgeni bugün etkin değil mi?

Şeytan üçgeni kökünden silinmeden temiz siyaset mümkün mü?

