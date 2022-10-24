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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 157 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 06:46
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

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