Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.