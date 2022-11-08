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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:05
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 182. Şube Müdürlüğü bünyesinde Burdur ilinde istihdam edilmek üzere 1 Bahçıvan işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 14 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarından şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekimi 15 Kasım 2022 tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında DSİ Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az ve en fazla ortaokul mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Budanması gereken bitkileri budamak ağaç ve güllere aşılama yapabilmek,

Çim biçmek ve ilaçlama işlerini yapabilmek,

Mevsimine göre çiçek dikmek ve bakımını yapabilmek,

Bitkiye uygun sulama ilaçlama gübreleme işlemlerini yapabilmek,

Çalıştığı alanın temizliğinden sorumlu olmak ve işlemleri yerine getirmek,

Engelli olmak ve Burdur merkezde ikamet ediyor olmak.

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