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İsveçli Bakandan dikkat çeken 'PKK/YPG' açıklaması geldi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını belirtti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:38
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Devlet televizyonuna konuşan İsveçli Bakan ülkesinin PKK/YPG konusundaki tutumunu açıkladı

İsveçli Bakandan dikkat çeken 'PKK/YPG' açıklaması geldi
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İsveç'in devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Billström, "Söz konusu YPG ve PYD gibi örgütler, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde bulunan PKK ile aralarında bağlantı olduğundan Türkiye ile aramızı bozmamak için bu örgütlerle aramıza mesafe koyacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'da TV4 kanalına terör örgütü PKK ile yakın ilişkide olanlarla iş birliği yapamayacaklarını kaydederek,
"Kararımız çerçevesinde, İsveç topraklarında terörizm için para toplayan veya destekleyen tüm faaliyetlere sıkı bir şekilde karşı çıkacağız." dedi.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİDEN KARARA TEPKİ

Sosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı Morgan Johansson ise yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymasını "endişe verici ve çirkin" bir durum olarak değerlendirdi.

Hükümetin kararı meclise getirmeden aldığını aktaran Johansson, kararın kabul edilemez olduğunu savundu. (AA)

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Ahmet Sami Hızlı
5.11.2022 18:55
İsveç'e hiçbir zaman güvenmem, pkk ile aralarını aynı abd gibi bozmazlar Ülkemiz bu tasarıyı imzaladığı andan İtibaren dostlukları aynı şekilde devam eder.  
 
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