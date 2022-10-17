17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde 9 ilde 4 farklı oyun sahnelenecek

Devlet Tiyatroları (DT), 18-23 Ekim'de 9 ilde 4 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:17
Takip Et

Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde 9 ilde 4 farklı oyun sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Anadolu turnesinde 9 ilde 4 farklı oyun sahnelenecek
+
Aa
-

DT'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda 73 il ve 144 ilçeye turne yapan DT, 110 farklı oyunla 1024 temsil gerçekleştirdi ve 401 bin 504 seyirciye ulaştı.

2022-2023 sezonuna, 8 ilde 15 turne temsiliyle "merhaba" diyen DT, 18-23 Ekim'de Elazığ, Malatya, Zonguldak, Denizli, Nevşehir, Muğla, Düzce, Niğde ve Aksaray'da 4 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Tiyatro kültürünü yerleştirmenin ve seyircilere alışkanlık kazandırmanın amaçlandığı Anadolu turnesinde 18 temsil izleyicileriyle buluşacak.

Turne programı çerçevesinde İzmir Devlet Tiyatrosu, İskender Pala'nın yazdığı, Murat Çobangil'in yönettiği "Neyzen Tevfik"i 18-19 Ekim'de Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi ve 21-22 Ekim'de Malatya Sabancı Kültür Sitesi Sahnesi'nde sergileyecek.

Van Devlet Tiyatrosu, Roland Schimmelpfennig'in yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirdiği, Hakkı Kuş'un yönettiği "Geçmişten Gelen Kadın" oyununu 18-19 Ekim'de, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi ve 21-22 Ekim'de Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde, izleyicinin beğenisine sunacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu, Toygun Orbay'ın yazdığı ve Burcu Aksakal'ın yönettiği "Yirmibironbeş Treni"ni, yarın Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu, 20 Ekim Perşembe Niğde İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve 22 Ekim Cumartesi Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde sahneleyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" ile 18-19 Ekim'de Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu ve 21-22 Ekim'de de Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kültür ve Kongre Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.