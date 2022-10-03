Devlet Tiyatroları’nda 4 yeni eserin gösterimi yapılacak

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "İzafiyet" ile Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Othello"nun ilk gösterimleriyle sanatseverin beğenisine sunulduğu anımsatıldı.

Yarın 4 eserin prömiyerinin daha yapılacağı bildirilen açıklamada, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımları "Sefiller"in Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Godot'yu Beklerken"in Akün Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "İntihar'ın Genel Provası"nın Konak Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Don Kişot'un Yeni Maceraları"nın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 4 Ekim Salı günü ilk kez izleyiciyi selamlayacağı kaydedildi.

Hugo'nun Çağlar ve Coğrafyalar Aşan Eseri “Sefiller” :

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Sefiller” Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Fransız ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan Victor Hugo’nun kaleme aldığı, Volkan Yalçıntoklu’nun dilimize çevirdiği ve İpek Atagün Gezener’in rejisörlüğünü yaptığı oyunda; Durukan Ordu, Mehmet Akay, Caner Kadir Gezener, Aslı Artuk, Şevki Çepa, Eda Aydınlı, Kadir Anıl Adıgüzel, Naime Sinem Lökbaş, Övgü Yılmaz, Ümit Atalay ve Yasemin Bilgin, Ebubekir Bora, Berkan Görgün, Beste Erdem, Zeynep Ok, Baran Yazaroğlu, Begüm Başekim, Yaren Saatçi, Eylem Demirhan, Berk Alp Üler, Orhun Özaras, Onurcan Tatlıpınar, Mert Kul ve çocuk oyuncular: Lina Tekeli, Derin Yıldırım, Rüya Bulut rol alıyor.

“18. yüzyıl Fransa'sından, insanın evrensel hikayesine uzanan; adaletin ve sevginin, acının ve umudun, dünün ve bugünün hikayesini” anlatan Victor Hugo'nun büyük eseri ‘Sefiller’in dekor tasarımı Büşra Eroğlu Doğan’a, kostüm tasarımı Gökçe Şener’e, ışık tasarımı Önder Arık’a, müziği Ekin Eti’ye, koreografisi Aslı Güneş Sümer’e ait.

Rejisör İpek Atagün Gezener’in oyuna dair notu: “Her eserin bir sözü vardır, bu eserimizin sözü de şöyle: “Yeryüzünün sefilleri için hiç sönemeyen ateş var, her gece kararır ama gündüz yeniden doğar, umut her zaman var”.

“Godot’yu Beklerken”:

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Godot’yu Beklerken” adlı oyun prömiyerini aynı tarihte Akün Sahnesi’nde yapacak.

Samuel Beckett’in yazdığı, Ferit Edgü’nün dilimize çevirdiği ve Cem Emüler’in rejisörlüğünü üstlendiği oyunun; dekor tasarımı Mustafa Mahdum’a, kostüm tasarımı Tuğçe Özdemir’e, ışık tasarımı Osman Uzgören’e ve koreografi düzeni Deniz Alp’e ait.

II. Dünya savaşı sonrası düşülen umutsuzluğu temel edinerek, eylemsizliklerine yenilmiş insanların, Godot adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya "şeyi" aslında -umudu- beklemelerini konu alan oyunda; Özgür Öztürk, Ulaş Ersoy, Orhan Özyiğit ve Koray Alper rol alıyor.

Rejisörden notlar: “Yazarın en çok bilinen oyunu olan Godot’yu Beklerken, yazar tarafından oldukça minimalist ve yalın bir insanlık durumunu ele almış. Biz de rejiyi bugünün ölçeğinden yola çıkarak günümüz insanına uyarlı bir yapıda çalıştık. Beckett -insanın- durumunu ele alıyor; sorular sonsuz cevaplar az. Ama insanlar bu soruları sormaya ve cevapları almaya devam ediyor”.

“İntiharın Genel Provası”:

İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı “İntiharın Genel Provası” adlı oyun Konak Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

Duşan Kovaçeviç’in yazdığı, Bilge Emin’in dilimize çevirdiği ve M. Sadık Yağcı’nın yönetmenliğini yaptığı oyunda; Arif Yavuz, Ö. Devrim Akkaya, Mina Yorulmaz ve Deniz Burak Mersinli rol alıyor. “Eski Yugoslavya’nın ekonomik çöküşünü, parçalanma ve savaş sürecini” izleyicisine aktaracak olan oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz’a, kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç’a, ışık tasarımı Mehmet Alacı’ya ve müzikleri Tarkan Erkan’a ait.

Oyunun, bir mimarın intihara teşebbüsüyle başladığını belirten yönetmen M. Sadık Yağcı: “Yazarın, kapitalist sistemin şartlar oluştuğunda bir ülkeyi nasıl parçaladığını bir mimarının bedeninde görselleştirerek anlattığını vurguluyor ve oyunda ruhunu kaybeden bir insan ve ruhu kaybettirilen bir ülke söz konusudur” diyor.

“Don Kişot’un Yeni Maceraları” :

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Don Kişot’un Yeni Maceraları” adlı oyun Mecidiyeköy Büyük Sahne’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Tarıq Ali’nin yazdığı, Çınar Tuncer’in çevirmenliğini yaptığı ve M. Nurullah Tuncer’in yönettiği tek perdelik oyunda; Devran Şanlı, Gökhan Türkal, Zeynep Kızıltan, Can Emrah Yaman, Gökhan Eroğlu, Deniz Arna, Engin Ünal, Yasemin Taş, Can Yılmaz, Meriç Akay, Cansın Bezircilioğlu, Nesli Yılmaz, Kürşat Kurnaz, Melis Aslan, Heran Akkaynak, Tuğrul Kızıldemir, Evrim Kırcı, Rami Çakır, Suzan Sabancı, Merve Pekar ve Görkem Koyuncu rol alıyor.

Pakistanlı yazar Tarıq Ali’nin bizimle ortak bağları vardır diyen oyunun yönetmeni Nurullah Tuncer: “Tarıq Ali ile aynı coğrafyadan dertlenmiş aynı coğrafyanın hüznünü kederini ve bilinmezlerini paylaşmış bir yerde duruyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Don Kişot gerek İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda gerek şehir tiyatrosunda nerdeyse 100 yıldır repertuara girmemiş bir oyundur. İlk kez Don Kişot kurumsal anlamda İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Oyun; tarzı nedeniyle Meyerhold, Weiss ve Brecht’e saygı duruşu olduğu kadar, Cervantes’in başyapıtına da övgü niteliğindedir.